Maltempo, rischio neve sui tetti e strade inagibili, il Veneto chiede lo stato di emergenza

“Le procedure per la dichiarazione dello Stato di Crisi sono già state avviate. Quanto prima firmerò l’atto formale”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in relazione alla difficile situazione causata sulla montagna veneta dalle abbondanti nevicate di questi giorni.

“Da varie aree – aggiunge Zaia – giungono notizie di gravissimi disagi e vari danni a strade, infrastrutture e edifici. Siamo di fronte all’ennesima ondata eccezionale di maltempo per la quale procederemo in fretta alla conta dei danni per arrivare anche alla richiesta di dichiarazione dello stato di calamità nazionale. La montagna veneta, già alle prese con i gravi danni causati dalla chiusura degli impianti a causa del Covid dovrà essere ulteriormente aiutata e ristorata per questo nuovo violento attacco del maltempo”.

L’assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, oggi ha partecipato a una serie di videoconferenze con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, con quello del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Laura Lega, con le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e con il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D’Incà.

“Abbiamo già attivato il Centro Operativo Misto in Comelico – riferisce Bottacin – che è l’area che presenta maggiori criticità e sono attive tutte le squadre di volontari della Protezione Civile, abilitati a intervenire sui tetti degli immobili gravati dal peso della neve. Altri si stanno concentrando sul difficile lavoro di sgombero delle strade. Le criticità si riscontrano pressoché in tutta la montagna veneta, dalle Dolomiti ad Asiago – dice Bottacin – e per questo Borrelli mi ha comunicato la disponibilità a mettere a disposizione il supporto dell’Esercito”.

“A fronte di questa situazione – conclude Bottacin – fortunatamente le previsioni meteo per le prossime danno segnali di miglioramento, ma è fondamentale comunque muoversi con cautela. Per questo rivolgo un caldo invito ai cittadini di spostarsi solo per questioni di assoluta necessità”.