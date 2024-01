Perde il controllo dell’auto, si schianta contro un’abitazione

Inizio dell’anno di lavoro per i Vigili del Fuoco di Asiago che questa mattina, poco dopo le 8, sono intervenuti in via Giacomo Matteotti nel capoluogo altopianese per un’auto finita contro il muro di un’abitazione, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.

Uno schianto che ha destato comprensibile preoccupazione da parte dei residenti: ferito il conducente. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno così messo in sicurezza l’auto, mentre lo sfortunato automobilista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito nel vicino ospedale.

Sul posto anche una volante della Polizia Locale di Asiago per i rilievi del sinistro: al vaglio le cause del botto che ha provocato danni anche ad un immobile. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate poco oltre le 10 con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.