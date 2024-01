Carambola col furgone e sbatte contro i mezzi in sosta: ferito

Poteva avere conseguenze ben più serie la carambola che nella prima mattinata di oggi, lunedì 1 gennaio, ha coinvolto un piccolo autocarro. Poco dopo le 9 infatti, i Vigili del Fuoco sono accorsi in Via Monte Asolon, non distante dalla nuova Superstrada Pedemontana Veneta a Cassola per un furgone che, dopo essersi cappottato, ha sbattuto violentemente prima contro un’auto ed un altro mezzo commerciale in sosta per poi finire la sua corsa contro tre contatori elettrici, danneggiando la recinzione di perimetrale di un’attività commerciale: ferito il conducente.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Bassano del Grappa, hanno così messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente rimasto incastrato. L’uomo è stato quindi preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in pronto soccorso in condizioni fortunatamente non gravi per ulteriori controlli e cure del caso.

Le cause del sinistro sono al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto: le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono invece terminate dopo circa un’ora e mezza con la messa in sicurezza del luogo.