Ritrovato il 24enne cuoco altopianese scomparso. Sta bene

Si sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi le ricerche di Alberto Mazzarini, scomparso lunedì scorso da Canove di Roana dove aveva lasciato in apprensione la compagna e una figlia di 2 anni, oltre alla madre. È stata proprio quest’ultima ad annunciare il ritrovamento, in buona salute, del figlio di 24 anni, trevigiano d’origine ma che per motivi professionali prima e di cuore poi si era da anni trasferito sull’Altopiano di Asiago. “E’ scosso ma sta bene” ha poi annunciato Ilaria, la fidanzata.

Le ultime notizie sul suo conto riguardavano una segnalazione di ieri sera proveniente da Chiasso, al confine tra Italia e Svizzera. Prima ancora una pista collegata al segnale GPS si era spinta fino in Val d’Aosta. Sospiro di sollievo ad Asiago e dintorni dive il giovane papà lavora come cuoco in una struttura ricettiva.

