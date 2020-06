Altro scontro auto-moto, stavolta sull’Altopiano: grave un 44enne di Santorso

I pronto soccorso degli ospedali del Vicentino continuano ad accogliere e prestare le prime cure a biker feriti in un week end “lungo”, quello del ponte della festa della Repubblica, che ha registrato un’escalation preoccupante di incidenti stradali. Ieri mattina, intorno alle 10.30 a Treschè Conca – comunità che fa parte del comune di Roana – un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un’auto in manovra di uscita da un parcheggio.

Vittima dell’incidente un vicentino di 44 anni (I.B. le iniziali, vive a Santorso), sbalzato con violenza dalla sua motocicletta Bmw dove era solo in sella, dopo aver centrato in pieno un’Opel Astra in prossimità del centro della frazione altopianese, lungo via Campiello.

Il centauro stava percorrendo la Sp349 verso valle, in direzione del tratto del “Costo” per ridiscendere verso l’Altovicentino. A un certo punto si sarebbe ritrovato sulla carreggiata l’Astra mentre si immetteva in corsia dal parcheggio, guidata da un padovano di Monselice (M.B., 64 anni) in compagnia della moglie. Un botto violento, il volo sull’asfalto, i tanti presenti nelle vicinanze che immediatamente chiamano il 118 e fanno quanto possibile per assistere il motociclista ferito: queste le scene successive, analoghe alle cronache di altri incidenti di questi giorni.

Il 44enne non avrebbe mai perso conoscenza, nonostante i dolorosi traumi multipli riportati nella scivolata sull’asfalto e scontro con l’auto. Una volta sul posto, i sanitari del Suem 118 hanno richiesto l’intervento immediato di un’eliambulanza: dopo il recupero, il ferito è stato assicurato alle cure di medici e infermieri del San Bortolo di Vicenza, dove è stata valutata l’entità delle lesioni interne provocate dall’impatto.

Se il decorso non riserverà complicazioni, il biker non correrebbe comunque pericolo di vita immediato. Sul posto sono giunti carabinieri della stazione di Canove e un equipaggio di polizia stradale per effettuare i rilievi.