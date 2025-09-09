Anziano fungaiolo disperso per ore nei boschi: la paura, poi torna all’auto da solo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quasi sette ore di paura oggi, 9 settembre, a Roana per un fungaiolo disperso. L’anziano è stato rintracciato dopo ore nelle quali si è temuto il peggio.

L’allarme è scattato attorno alle 14.40, quando i carabinieri di Thiene hanno richiesto l’intervento del Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni, per avviare la ricerca di un fungaiolo vicentino di 81 anni di cui non si avevano più notizie dalla mattina alle 10.

L’anziano si trovava con un amico nei boschi in località Ghertele, 400 metri sopra la provinciale, quando si sono persi di vista. L’amico lo aveva cercato e aspettato, per poi scendere sulla strada, dato che il cellulare non aveva copertura, e chiedere aiuto a degli operai al lavoro, che avevano lanciato l’allarme. Mentre venivano attivate le stazioni limitrofe del Soccorso alpino, con i tecnici di ricerca e le diverse unità cinofile, le prime squadre hanno iniziato a perlustrare l’area, assieme ai carabinieri forestali e ai vigili del fuoco. Finché, verso le 16.40, l’anziano è rientrato autonomamente alla macchina e l’emergenza è cessata.



