Cade durante le prove di una gara di downhill: grave un 27enne

All’inizio, al diretto interessato era sembrato in infortunio di poco conto, tanto da indurlo a rifiutare più volte i soccorsi sul posto messi in campo dall’organizzazione, ma poco dopo la situazione è precipitata e forti dolori addominali lo hanno indatto a recarsi all’ospedale di Asiago. Ora un ciclista di downhill di 27 anni si trova ricoverato all’ospedale a Bassano del Grappa in prognosi riservata per la rottura della milza.

L’incidente, come scrive Il Giornale di Vicenza, è avvenuto sabato 6 giugno nel pomeriggio a Roana sul monte Verena, dove erano in corso le prove libere del primo trofeo DH Altopiano 7C – Verena 2000 (la gara si è tenuta ieri).

Il 27enne durante la prova libera sul tracciato della gara ha perso il controllo della sua moutain bike ed ha sbattuto con violenza il busto contro una roccia. Il giovane atleta si è rialzato da solo e ha rifiutato l’assistenza sanitaria fornita dall’organizzazione della gara. Poco dopo si è fatto dopo accompagnare da un compagno di squadra al pronto soccorso dell’ospedale di Asiago. Qui i primi sospetti di un grave trauma addominale, con probabile emorragia, e la decisione dei sanitari di trasferirlo immediatamente al San Bassiano, dove una tac ha confermato la diagnosi: rottura della milza. Ora il giovane atleta è ricoverato in prognosi riservata.

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