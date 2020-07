Rischia di morire folgorato tra i campi. Giovane lavoratore stagionale salvato in extremis

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha davvero rischiato una morte assurda, per le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio sul posto lavoro tra i campi di Sossano, e dovrà ringraziare il pronto intervento di un collega per poterlo, un domani, raccontare ad amici e parenti. Non si trova in pericolo di vita il giovane lavoratore di origine straniera assunto come bracciante stagionale, ricoverato dal mezzogiorno di oggi all’ospedale San Bortolo del capoluogo berico.

Disavventura per fortuna senza conseguenze da cronaca nera per un malcapitato ragazzo rimasto folgorato dopo il contatto fortuito con un cavo elettrico a bassa tensione che si era staccato da un traliccio, probabilmente a causa di un guasto dovuto al maltempo. A salvarlo è stato un altro ragazzo, abile e insieme capace di ragionare con freddezza per liberare il compagno di lavoro dalle scosse utilizzando una tavola di legno.

L’episodio è stato reso noto dai vigili del fuoco intervenuti alle 11.15 in via Seccalegno, lungo la Sp 8 che costeggia dei terreni ad uso agricolo, tra la zona industriale di Sossano e la campagna nel comune del Bassovicentino. L’incidente si è verificato all’altezza del supermercato Prix Quality. Alcuni dipendenti di un’azienda agricola locale stavano assolvendo al loro compito su terreno agricolo coltivato a mais, quando uno di loro è stato colpito da una scarica elettrica dopo aver inavvertitamente calpestato il grosso filo nascosto dalla coltura. Una volta “staccata” la vittima dalla fonte di energia i presenti hanno soccorso l’infortunato, temendo il peggio e chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto oltre all’ambulanza del Suem di Noventa Vicentina sono arrivati i vigili del fuoco, i quali si saranno probabilmente complimentati con l’autore del salvataggio. Se la vittima della folgorazione fosse rimasta a lungo sotto la scarica avrebbe potuto non sopravvivere. Al personale specializzato del 115 non è rimasto che isolare la zona pericolosa, in attesa dei tecnici della rete elettrica che hanno risolto il problema. Insieme a pompieri e sanitari del Suem a Sossano sono giunti anche gli ispettori dell’Ulss 8 Berica che fanno capo all’ufficio Spisal, per verificare le norme di sicurezza sul posto di lavoro e ricostruire con certezza quanto accaduto stamattina.