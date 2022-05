In e-bike, notturne o a piedi: Roana punta al turismo slow con 60 escursioni

La prima iniziativa di escursioni con l’utilizzo delle e-bike, proposta dal Comune di Roana, era già stata proposta nell’estate dello scorso anno e la partecipazione nella scoperta di luoghi poco conosciuti aveva riscosso molto apprezzamento. Quest’anno sarà ancora meglio: l’offerta infatti si amplia e diventa ancora più attrattiva: saranno proposti itinerari in natura di mezza giornata o di una giornata intera in tutte le frazioni, coinvolgendo anche le pro loco del territorio.

Previsti diversi tipi di uscite: dodici con pedalata assistita (due per frazione), altrettante in notturna e trentasei a piedi (sei per frazione), per un totale di ben 60 escursioni. L’obiettivo è valorizzare aspetti naturalistici e storici, promuovendo un turismo più “slow & green” attraverso lo sviluppo della mobilità dolce.

Grazie a queste iniziative, infatti, a molti sarà data l’opportunità di poter seguire sentieri caratterizzati da panorami mozzafiato, immersioni nella storia e nella natura, portandole rispetto.

“Il progetto desidera valorizzare aspetti naturalistici e storici, aggiungendo anche una

curiosità in più: l’astro-turismo” spiega il Comune di Roana in una nota. Non ci si limita infatti ai soli itinerari diurni, quelli notturni hanno qualcosa in più: grazie all’assenza dell’inquinamento luminoso nelle uscite al buio sarà possibile osservare al meglio il cielo stellato, dove le costellazioni che lo compongono saranno oggetto di racconti, caratteristica del progetto europeo Skyscape. Infine si cercherà di valorizzare il parco tematico “Selv-art” per le frazioni di Roana e Mezzaselva utilizzando le nuove piste forestali.

Per ultime ma non meno importanti, saranno proposte uscite per far conoscere il patrimonio boschivo, verso malghe e boschi lontani rispetto ai paesi, come ad esempio il Bosco Secco.

L’obiettivo del Comune di Roana in collaborazione con l’associazione AsiagoGuide è insomma quello di promuovere il territorio con tutte le sue frazioni, attraverso una proposta ampia ed esclusiva dove il fulcro è il benessere che può essere raggiunto grazie all’unione di sport e le attrazioni turistiche: un progetto di valorizzazione rivolto ai giovani e a tutti coloro che vogliono scoprire per la prima volta o riscoprire il territorio roanese sotto altri aspetti.

È importante ricordare però che, anche se la pedalata assistita diventa l’unico modo per poter seguire certi itinerari più faticosi, non si possono intraprendere tutte le escursioni. Come spiega il Soccorso Alpino nelle ultime settimane di aprile si sono riscontrati molti incidenti in montagna che hanno coinvolto ciclisti ed è importante dunque mantenere una cerca prudenza.

Quanto alle informazioni pratiche sulle uscite, ogni escursione deve essere prenotata anticipatamente all’ufficio turistico Iat Roana, oppure ad AsiagoGuide o tramite le Pro Loco aderenti al progetto. Per informazioni è possibile rivolgersi allo Iat di Roana (0424/694361 – chalet@comune.roana.vi.it).

Sofia Ballico