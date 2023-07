Maltempo in Altopiano, il vento abbatte piante che finiscono in strada. Pompieri all’opera a Canove

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il forte vento unito al temporale serale che ieri si è abbattuto in particolare in alcune aeree montane del Trentino e del Bellunese ha lambito anche l’Altopiano dei 7 Comuni, dove si sono riscontrati dei danni in particolare nei pressi di Canove, nel territorio montano del paese di Roana.

Tre gli interventi richiesti ai vigili del fuoco del distaccamento di Asiago, operativi per le verifiche del caso e la rimozione di piante di fatto abbattute da scariche di vento. Non si registrano persone ferite, da parte di più cittadini le segnalazioni di pericolo per alberi e rami caduti in strada hanno raggiunto la centrale del 118 che ha provveduto a inviare i pompieri nei luoghi più esposti.

Intervenuti con i due mezzi in dotazione alla caserma asiaghese, i vigili del fuoco una volta giunti a Canove hanno ispezionato con attenzione le aree ad effettivo rischio, provvedendo in pochi minuti a a mettere in sicurezza le strade, vigilare sul dissesto statico e mettere “fuori uso” un cavo elettrico rimasto sospeso. Nell’arco di un paio d’ore di lavoro, gli interventi multipli sono stati portati a termine.