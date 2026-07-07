Perde il controllo e si ribalta con l’auto, ferito 70enne

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Ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è rimasto ferito quando l’auto si è ribaltata nel centro della carreggiata. Vittima dell’incidente, accaduto poco dopo le 12 in via Lazzaretto a Roana, è un 70enne. Nonostante le ferite, l’uomo alla guida è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

La squadra dei Vigili del fuoco, arrivata dal Distaccamento di Asiago, ha messo in sicurezza del veicolo e l’area interessata, ripristinando le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Sul posto sono intervenuti anche il personale del Suem 118, che ha prestato assistenza alla persona ferita, e i Carabinieri e la Polizia locale, che hanno eseguito i rilievi del sinistro e gestito la viabilità.

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