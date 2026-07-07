Scontro all’incrocio semaforico: coinvolte due auto

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Attimi di paura questa sera, martedì 7 luglio, poco dopo le 18 a Piovene Rocchette per uno scontro che ha coinvolto due auto proprio nell’ora di punta.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro verificatosi in prossimità dell’incrocio semaforico fra Via Alessandro Rossi e Via Roma, a pochi passi dal centro. Inevitabile qualche disagio alla circolazione con code di oltre un chilometro per chi proviene da direzione Arsiero-Trento. Sul posto i Carabinieri della locale stazione per la regolazione del traffico e i rilievi di rito: non risulterebbero, tra i coinvolti, persone con ferite significative. Pesanti invece i danni materiali ai veicoli, con detriti poi bonificati dai tecnici della viabilità stradale.

In aggiornamento

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