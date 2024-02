Va a passeggio da sola e cade nel dirupo. Settantenne salvata dai vigili del fuoco

Una pensionata vicentina di 70 anni è stata salvata ieri sera da alcuni familiari e dai vigili del fuoco di Schio dopo il mancato rientro in casa da una passeggiata nei boschi di Valli del Pasubio, causato da una scivolata accidentale che l’ha portata a perdere l’equilibrio e cadere di schiena in un tratto di fitta vegetazione, nei pressi di contrada Roccoli. Senza possibilità alcuna di risalire in autonomia o di chiedere aiuto via telefono.

L’allarme era scattato ieri sera alle 21.30, dopo che un dei familiari della donna, dopo aver notato il mancato rientro, aveva deciso di ripercorrere il viottolo e i sentieri che la 70enne era solita percorrere nelle sue camminate pomeridiane. Prima ha trovato l’auto lasciata in sosta, e poi ha percorso palmo a palmo l’area camminabile, fino a sentire dei lamenti.

Intuizione rivelatasi esatta, per fortuna dell’infortunata, visto che la stessa donna è stata individuata a una ventina di metri di distanza dal piano percorribile a piedi. Il luogo assai impervio teatro della caduta rendeva impossibile “issarla”, complice l’oscurità e il pericolo di “moltiplicare” il problema, e si è deciso quindi di chiedere aiuto ai numeri di emergenza, con i vigili del fuoco del distaccamento Altovicentino ad accorrere a Valli del Pasubio.

I pompieri presenti, una volta concordata l’azione a intraprendere, hanno effettuato una calata a valle, raggiunto l’escursionista che si trovava lì da almeno 4/5 ore, procedendo al suo recupero con le dovute cautele. L’escursionista infreddolita, in buono stato di salute a parte qualche “botta” rimediata nella discesa rovinosa, è stata portata fino al fuoristrada e poi fino all’ambulanza, dove è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in pronto soccorso per dei controlli.