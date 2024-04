Salita del Costo, Faggioli di misura su Merli. Stupisce il caltranese Parisi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato un weekend di sole e di grandi emozioni per i tanti appassionati di motori giunti anche da fuori provincia per assistere alle prodezze dei beniamini sulle quattro ruote nella più classica delle cronoscalate, la Salita del Costo tra i tornanti della SP349: a vincere il titolo valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna nell’edizione numero 31, Simone Faggioli a bordo della sua Nova Proto Np01 col tempo di 4’02.26. Staccato di soli 4 decimi il rivale storico, Christian Merli con la sua Osella Fa 30: bronzo per Luigi Fazzino con una Osella Pa 30, arrivato a 6.57 sul primo.

Grandi soddisfazioni anche per il pilota caltranese Andrea Parisi , protagonista di un’ottima performance davanti al pubblico di casa e piazzatosi al sesto posto della classifica generale: buono anche il nono posto di Alberto Dall’Oglio, anche lui di Caltrano. Per le auto storiche successo invece per l’austriaco Harald Mossler al volante della sua Daren Mk3 con il tempo di di 5’15.54. Una kermesse perfettamente riuscita quella organizzata dall’Automobile Club Vicenza che da quest’anno ha preso le redini dell’organizzazione in piena sinergia coi comuni di Roana, Cogollo del Cengio e Caltrano: un ritorno molto atteso dopo l’annullamento, a pochi giorni dallo start, l’autunno scorso.

143 i piloti iscritti nella due giorni tra prove e gara ufficiale nella giornata di oggi: non solo motori, ma una manifestazione a tutto tondo iniziata con l’amichevole di calcio di venerdì sera tra squadra nazionale piloti salita e volti noti vicentini dedicata alla solidarietà e conclusa con la premiazione di poco fa sul palco allestito a Cesuna.

