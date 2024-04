Fiamme in un condominio del Comune. Evacuati 10 appartamenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La notte scorsa poco prima delle 3 di domenica 14 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale San Lazzaro 76 a Vicenza per l’incendio di un piccolo appartamento al piano terra di una casa del Comune: una persona è stata portata in salvo con l’autoscala. Nessuno è rimasto ferito.

I pompieri arrivati da Vicenza e successivamente in rinforzo da Arzignano con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, altri due mezzi e 14 operatori coadiuvati dal capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Nessuna persona si trovava in casa, nell’alloggio dove è divampato l’incendio. Il complesso abitativo composto da 10 appartamenti è stato evacuato da tutte le persone, tra cui l’uomo fatto uscire da una finestra dopo averne segato la grata in ferro e portato in salvo con l’autoscala, impossibilitato a uscire per il vano scale invaso dal fumo.

Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme all’appartamento, evitando un rogo generalizzato. Inagibile l’appartamento dove sono divampate le fiamme, quello corrispondente al primo piano e parzialmente fino alla giornata di oggi quello al secondo. Tutti gli altri condomini, dopo i controlli di salubrità dei locali, hanno potuto fare rientro in casa.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all’alba.