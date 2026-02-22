Verena, bloccato su un salto di roccia per salvare il cane: soccorsi entrambi all’imbrunire

Uscito in passeggiata con la compagna e il loro cane sul Monte Verena, un escursionista vicentino è rimasto bloccato sopra un salto di roccia per cercare di recuperare la bestiola, che era riuscita a scappare.

Verso le 16 la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino dei Sette Comuni, a seguito della segnalazione del Carabinieri di Canove, presenti come Soccorso piste sul comprensorio: un uomo era impossibilitato a muoversi sulla dorsale nord del Monte, dopo aver tentato di raggiungere il suo cane.

Mentre stavano camminando con Ragù, una femmina di pastore australiano al guinzaglio, l’animale era infatti riuscito a svincolarsi per inseguire dei granchi alpini, cadendo in un canale. Il padrone, un 32enne di Montegalda, l’aveva seguita, riuscendo ad arrivare sul ciglio di un dirupo, dove era stato costretto a fermarsi. Una squadra di dieci volontari si è portata sul luogo assieme ai Carabinieri. Arrivati sulla verticale rispetto all’uomo, i soccorritori si sono calati un’ottantina di metri, lo hanno assicurato e sollevato verso l’alto.

Poi si sono sporti cercando traccia di Ragù, che non era visibile, finché lei non si è messa ad abbaiare: era viva, si trovava molto più in basso, ferma su un terrazzino, semisommersa dalla neve. I soccorritori, tra i quali il conduttore dell’unità cinofila di Stazione, hanno tentato di avvicinarsi lateralmente senza riuscirci. Si sono riportati nuovamente sulla verticale, hanno attrezzato una calata e sono scesi cento metri. Una volta da lei, l’hanno legata e riportata a monte con manovre di corda, per restituirla ai suoi proprietari.

