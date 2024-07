Grave malore a Forte Campolongo: sessantenne soccorso in elicottero dopo essere stato rianimato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave malore ieri pomeriggio per un escursionista colpito da un grave malore nell’area di Forte Campolongo, a Rotzo. Verso le 17.30 di ieri, 17 luglio, l’elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione dell’Altopiano dei Sette Comuni per una persona che si era sentita male. Arrivati sul posto, tecnico di elisoccorso ed equipe medica sono stati sbarcati con un verricello di 30 metri e indirizzati da un gruppo di ragazzi all’interno dell’edificio dove si trovava il 60enne di Padova assieme a due amici.

Accompagnato lentamente all’esterno, all’uomo sono stati subito effettuati i primi controlli ed è apparsa evidente la gravità delle sue condizioni. Non appena l’elicottero di è avvicinato per l’imbarco, l’escursionista è improvvisamente peggiorato e il personale sanitario gli ha praticato le manovre di rianimazione, finché non si è ripreso. Caricato a bordo, è stato trasportato con urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa per tutte le cure del caso.