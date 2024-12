Dai mercatini alle accensioni degli alberi, dal fitness alla street art: gli eventi dell’Immacolata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A dicembre ormai iniziato, tutti i paesi, dai più grandi ai più piccoli, danno sfoggio di luci e decorazioni in onore delle imminenti festività natalizie. Gli eventi e le manifestazioni non possono, ovviamente, rimanere indifferenti a questa magica e suggestiva atmosfera. Come d’abitudine, Gianni Manuel e Martina Polelli hanno passato in rassegna, ai microfoni di “Festa Italiana“, gli appuntamenti in programma per questo fine settimana in provincia di Vicenza.

A Montecchio Maggiore, domani e domenica, sarà possibile visitare “La vera dimora di Babbo Natale“: un percorso guidato tra ambienti e personaggi fiabeschi. Nelle stesse giornate torna l’appuntamento con i mercatini di Natale in piazza Marconi. In quel di Lonigo, domenica, arriva per la prima volta “Street Workout“, l’evento di fitness in cuffia più trendy del momento.



Appuntamento sull’Altopiano dei Sette Comuni, tra domani e domenica, con le accensioni degli alberi di Natale. Ad Asiago, invece, a partire da oggi sarà visitabile “Haring, Bansky, Obey: libertà non autorizzata“. Fino al 23 febbraio, la mostra curata da Matteo Vanzan racconterà la nascita e l’evoluzione della street art internazionale, un linguaggio che appare e scompare lasciando tracce inequivocabili del suo passaggio sui muri di tutto il mondo.

Gallio, a partire da domani, si accende di magia con la 26° edizione dei tradizionali mercatini di Natale che tornano ad animare, con la loro atmosfera incantata, il centro del

paese. Mercatini di Natale che, anche in quel di Bassano del Grappa, trasformeranno piazza Garibaldi e piazza Libertà in un incantevole villaggio natalizio pronto ad accogliere migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia.

A Zanè, domenica, sarà la volta di una nuova edizione di “Piccole e Dolci Magie“. In quel di Vicenza, invece, spazio a “Aspettando il Natale al museo: il mio presepe artistico“. Nella giornata di domani, presso la chiesa di Santa Corona e il museo di palazzo Chiericati, i ragazzi della scuola primaria saranno coinvolti in attività, storie e laboratori a tema per scoprire l’arte, i personaggi e l’archeologia presenti nei luoghi storici e nei musei civici del centro città.

Sempre a Vicenza, domenica, l’appuntamento è con lo spettacolo teatrale “Il bosco delle storie di Natale“. In quel di Solagna invece, nella medesima giornata, torna la Sagra della Madonna Fredda e del Mandorlato, con il mercato di prodotti artigianali e gastronomici locali, musica, spettacoli e degustazioni negli stand gastronomici. Non è finita qui: diversi alberelli segnalano, lungo un percorso ad anello, la presenza di presepi. La Via dei Presepi è una passeggiata immersiva per vivere appieno l’atmosfera natalizia.

Gabriele Silvestri