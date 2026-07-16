Escursioni, teatro di strada e sapori dell’Altopiano di Asiago: ecco gli eventi del weekend

Il fine settimana del 17, 18 e 19 luglio propone un ricco calendario di iniziative in provincia di Vicenza, tra escursioni in montagna, festival, visite guidate e manifestazioni dedicate alla cultura e alle tradizioni. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto degli appuntamenti più interessanti ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Recoaro Terme, sabato 18 luglio, gli amanti della montagna potranno partecipare all’escursione guidata sul Sentiero L’Omo e la Dona, uno degli itinerari più suggestivi delle Piccole Dolomiti. A Valdagno invece, nella medesima giornata, le piazze del centro storico si trasformeranno in un grande palcoscenico con il ritorno di Piazze in Scena, il festival di teatro di strada dedicato a tutta la famiglia.



A Enego, sempre sabato 18 luglio, è in programma l’escursione guidata in e-bike “Antichi Confini: i Cippi“, un itinerario tra natura e storia lungo l’antica linea di confine che divideva la Repubblica di Venezia dall’Impero Austro-Ungarico. In quel di Lonigo, da domani a domenica 19 luglio, il Parco Ippodromo ospita la dodicesima edizione del Leonicus Festival Rinascimentale: tre serate dedicate alle atmosfere del Quattrocento con rievocazioni storiche, mercati medievali, spettacoli, giostre e taverne.

Sempre a Lonigo, domenica 19 luglio, il Movida Disco Food ospiterà il Raduno Impianti Audio, manifestazione dedicata alla cultura automobilistica dominicana del “chipeo”. A Solagna invece, sabato 18 luglio, escursione, cena in rifugio e osservazione del cielo caratterizzeranno Monte Grappa Astronomico, iniziativa che unisce trekking e divulgazione scientifica.

Ad Asiago, sabato 18 luglio, si svolgerà Il Gusto dell’Altopiano: tra miele e formaggio, una passeggiata guidata che abbina natura, storia e degustazioni. In quel di Vicenza, nella stessa giornata, per gli appassionati di arte e architettura è prevista una visita guidata Alla scoperta del Teatro Olimpico, capolavoro di Andrea Palladio. Il percorso proseguirà poi tra i principali monumenti della Vicenza palladiana, tra Piazza dei Signori, Basilica Palladiana e Palazzo Chiericati.

A Gallio, da domani a domenica 19 luglio, Piazza Giardini ospiterà il Festival delle Tradizioni Italiane, mercato enogastronomico dedicato alle eccellenze culinarie e artigianali provenienti da tutte le regioni italiane. A Stoccareddo di Gallio infine, da domani e fino al 30 agosto, torna la Festa del Villeggiante, storico appuntamento estivo dell’Altopiano che accompagnerà residenti e turisti con musica, gastronomia, tornei sportivi e serate di intrattenimento.

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