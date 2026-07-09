Musica rock, street food e Festival della Cultura Cimbra: ecco gli eventi del weekend

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Sarà un weekend, il secondo di luglio, ricco di occasioni per vivere il territorio vicentino, tra escursioni, festival, spettacoli, degustazioni e appuntamenti dedicati alla cultura e alle tradizioni. Dalle colline di Monte di Malo all’Altopiano dei Sette Comuni, passando per Vicenza e Bassano del Grappa, Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto degli eventi più interessanti in programma ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Una passeggiata guidata tra le colline di Monte di Malo, domenica 12 luglio, condurrà i partecipanti alla scoperta dell’azienda agricola Farm on Hills, dei suoi metodi di coltivazione e dei panorami che si aprono sulla pianura vicentina e sulle Piccole Dolomiti. L’esperienza si concluderà con una degustazione dei prodotti dell’azienda e dei formaggi della Latteria Eroica. A Malo invece, domani 10 luglio, si terrà una serata all’insegna della solidarietà organizzata dal Gruppo Alpini Malo con stand gastronomici, musica dal vivo e iniziative commemorative.



Al Teatro Astra di Vicenza, sabato 11 luglio, andrà in scena uno spettacolo che unisce teatro e musica, rivolto ai bambini dai quattro anni e alle famiglie. La protagonista è un’Alice alle prese con un insolito Paese delle Meraviglie popolato da personaggi fantasiosi e originali. A Romano d’Ezzelino, da domani a domenica 12 luglio, avrà luogo una tre giorni di grande musica con alcuni dei principali nomi del panorama rock nazionale e internazionale. Sul palco si alterneranno Punkreas, Derozer, Persiana Jones e Shandon il venerdì; Scorpions e Saxon il sabato; Alice Cooper, The Damned, Messa e altri artisti la domenica. Il festival proseguirà poi con ulteriori appuntamenti nei mesi di luglio e agosto.

Gallio, da oggi a domenica 12 luglio, farà da sfondo a quattro giornate dedicate allo street food internazionale, alle eccellenze enogastronomiche e all’artigianato di qualità. Il Parcheggio Ghelpak ospiterà cucine itineranti, prodotti tipici italiani e specialità provenienti da diversi Paesi, oltre a numerosi espositori artigianali. A Roana, da domani e fino a domenica 19 luglio, torna il Festival della Cultura Cimbra con dieci giorni di eventi dedicati alla storia, alle tradizioni e alle leggende dell’antico popolo cimbro. Il programma comprende laboratori, escursioni, spettacoli teatrali, concerti e iniziative culturali distribuite nelle frazioni del Comune di Roana.

Nei pressi di Asiago, sabato 11 luglio, si potrà vivere un’esperienza immersiva tra i pascoli dell’Altopiano dei Sette Comuni con escursione guidata, dimostrazione di mungitura a mano, visita alla casara e cena tipica a base di prodotti della malga. A Bassano del Grappa, domenica 12 luglio, la Fattoria Didattica Vangelista Mieli aprirà le sue porte ai visitatori per far conoscere da vicino il mondo delle api. Il programma comprende l’osservazione dell’apiario, degustazioni guidate di miele, laboratori ed esperienze di educazione ambientale. Nella stessa città infine, sabato 11 luglio, vi sarà l’opportunità di vivere un pomeriggio tra storia e natura a Ca’ Erizzo, con visita guidata ai giardini storici e tradizionale Afternoon Tea immersi nel verde.

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