Quasi 2 milioni di prestiti: chiude in positivo il bilancio 2025 della Rete delle Biblioteche Vicentine

La Rete delle Biblioteche Vicentine si conferma, anche nel 2025, il cuore pulsante di un territorio interconnesso e in costante crescita: quasi 2 milioni di prestiti nell’ultimo anno e un ricorso sempre più diffuso agli strumenti digitali per la lettura. Un’infrastruttura di servizi gratuiti pensata per conoscere, incontrare e condividere, costantemente accessibile e connessa.

Nel 2025, i prestiti totali hanno sfiorato i 2 milioni (1.972.837), segnando un aumento del 4,15% rispetto all’anno precedente e un solido +9,14% rispetto al 2019. Il valore del “fare rete” è dimostrato dai 503.088 prestiti interbibliotecari (+6,03% sul 2024). Questo significa che ogni cittadino, anche nel comune più piccolo, ha accesso immediato all’intero patrimonio della provincia.

“I dati di quest’anno – ha commentato la consigliera provinciale Maria Cristina Franco – ci restituiscono l’immagine di una comunità vicentina estremamente dinamica. Da un lato, l’incredibile successo dell’edicola digitale, con una crescita del 230% in pochi anni, dimostra quanto i nostri cittadini siano attenti alle vicende del mondo e desiderosi di informarsi attraverso quotidiani e riviste internazionali. Dall’altro, il solido legame con le 108 biblioteche distribuite in 92 comuni, testimonia la volontà di vivere appieno il proprio paese, confermando le biblioteche veri e propri centri di aggregazione e cultura”.

Un impatto sociale che attraversa le generazioni

Le donne si confermano le “motrici” della cultura sul territorio, effettuando il 74,34% dei prestiti totali nel 2025. Se la fascia 36-60 anni genera il volume maggiore di attività con il 37,54% dei prestiti, si può notare una crescita costante tra i lettori over 60. Questa fascia è passata dal generare il 21% dei prestiti nel 2020 al 24,64% del 2025. La fascia 0-6 anni copre il 6,01% del totale, mentre quella 7-14 anni raggiunge il 15,70%.

La Rivoluzione digitale: libri a portata di click

La biblioteca oggi “abita” nello smartphone dei cittadini, abbattendo barriere fisiche e orarie: nel 2025 l’edicola digitale ha avuto 268.084 consultazioni (+230% in sei anni), gli ebook scaricati sono stati 43.294, e 44.864 gli ascolti di audiolibri.

I libri più letti dai vicentini nel 2025

Francesca Giannone domina le classifiche con La portalettere (1.051 prestiti) seguito da Tatà di Valèrie Perrin (1015 letture), Come l’arancio amaro di Milena Palminteri (906), Onesto di Francesco Vidotto (834) e Fumana di Paolo Malaguti (818) seguito con 818 prestiti da Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar. Ma i vicentini prediligono anche autori consolidati come Gianrico Carofiglio (L’orizzonte della notte) e Donato Carrisi (La casa dei silenzi).

Nei libri per ragazzi 6-10 anni troviamo il fenomeno Pera Toons, con titoli come Ridere (434 prestiti) e Fatti una risata (422 prestiti). Accanto a lui, il sempreverde Jeff Kinney con la serie Diario di una schiappa. Nella fascia prescolare (0-5 anni) si cercano storie che aiutano a esplorare il mondo e le emozioni, come i libri di Alice Hamming Il ladro di neve (380 prestiti), Il ladro di foglie, Il ladro di sole, e Decidi sempre tu!, di Jorg Muhle, Un barattolo di emozioni, di Deborah Marcero, Le cose che passano di Beatrice Alemagna.

Gli utenti digitali scelgono i successi del momento come La portalettere (90 download), già prima nella classifica dei libri cartacei, ma anche un sorprendente ritorno ai classici come Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas (88 download). Tra gli autori più ricercati nel digitale, Alessia Gazzola domina la classifica con 454 download totali su 21 titoli, seguita dai thriller di Donato Carrisi (324 download) e Joël Dicker (310 download).

