Le attività per il fine settimana, fra escursioni, giochi e le “Nossedoro” dell’Anonima Magnagati

E’ un fine settimana con proposte indoor e outdoor quelle che sta per arrivare nel Vicentino. Vediamo insieme le proposte più interessanti di cui si è parlato nella rubrica settimanale Festa Italiana di Radio Eco Vicentino.

Venerdì 23 gennaio a Lonigo grande appuntamento per i cinquant’anni dell’Anonima Magnagati con lo spettacolo Nossedeoro. Sarà la festa di uno dei gruppi più longevi e amati del cabaret veneto, con il suo inconfondibile mix di teatro, musica e satira. I successi storici del gruppo si alternano con nuovi sketch, canzoni e riflessioni, per affrontare i temi della quotidianità, le trasformazioni della società veneta, l’evoluzione del linguaggio, la politica, la tecnologia e la cultura popolare, con lo stile garbato e mai aggressivo che ha conquistato generazioni di spettatori. Appuntamento alle 21 al Teatro Comunale di Lonigo.

A Vicenza, sabato 24 gennaio alle 16 presso la Libreria San Paolo in via Battisti “Racconti d’Inverno”, appuntamento con Nicoletta Asnicar per leggere insieme storie di amicizia e libertà, di crescita e di coraggio: nove sognanti racconti che hanno il profumo del bosco e della neve, per far vivere a grandi e piccini tutta la magia dell’inverno. Seguirà firma copie e piccolo laboratorio. Evento gratuito, iscrizione obbligatoria (Whatsapp 347-0652236).

Ad Asiago, sempre sabato 24 gennaio, “Polvere di Stelle ai Campi del Mandriolo con cena in rifugio”: camminata tra i pascoli innevati per giungere ai campi del Mandriolo, uno di quei luoghi in cui si percepisce la vera essenza della montagna e non si può far altro che rimanere incantati dai profili delle Alpi circostanti e dal firmamento che li circonda. Qui si potrà ammirare un’ampia porzione di cielo e grazie al limitato inquinamento luminoso di questa terra isolata, per ammirare la volta celeste nel suo splendore tra mito e scienza. Al termine dell’escursione sarà il calore del Rifugio Larici da Alessio ad accogliere i partecipanti e per chi vorrà si potrà cenare in compagnia. La prenotazione è obbligatoria.

A Fara Vicentino, sempre sabato 24 gennaio va in scena “Pomeriggiocando”, un pomeriggio di giochi da tavolo e divertimenti in famiglia o con gli amici, dai 10 ai 99 anni. Per i più giovani previsti giochi competitivi e di logica. Degli esperti accompagneranno i presenti alla scoperta di originali giochi di società. Dalle 16 alle 19 presso il Centro Parrocchiale.

A Marostica, domenica 25 gennaio una camminata sulle colline sulle orme del lupo. Un’occasione per scoprire il territorio con occhi nuovi e conoscere una delle specie più affascinanti e discusse della nostra fauna. L’escursione sarà guidata da Simone Gabrielli, esperto di “Io non ho paura del lupo”, associazione impegnata nella conservazione del lupo e nella promozione della convivenza tra grandi carnivori e comunità umane. Simone aiuterà a comprendere chi è davvero il lupo, come vive, quale ruolo ha nell’ecosistema e qual è il suo rapporto reale con l’uomo, andando oltre paure e luoghi comuni. Prenotazione obbligatoria: chiara.guidanatura@gmail.com.

