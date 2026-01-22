Tamponamento in A22 fra un furgone e un tir in sosta: morta carbonizzata una coppia – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico incidente stradale nel veronese lungo l’autostrada A22 Modena-Brennero nelle prime ore di oggi giovedì 22 gennaio: due persone sono morte carbonizzate nel tamponamento fra il loro furgone e un autoarticolato, fermo in una piazzola di sosta.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 4 all’altezza del chilometro 188 (territorio di Brentino Belluno, nel veronese) in direzione sud. Per cause in corso di accertamento, il furgone con a bordo un uomo e una donna ha tamponato un autoarticolato, che era fermo, incendiandosi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Verona e Trento, che hanno estinto le fiamme propagatesi anche al mezzo pesante, carico di rotoli di carta e cartone.

L’autista del camion è rimasto illeso, mentre per i due occupanti del furgone non c’è stato nulla da fare. L’autostrada è rimasta completamente chiusa per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso, con successiva riapertura parziale della viabilità. L’intervento è terminato alle 11:30.

