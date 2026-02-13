Principio di incendio in un capannone aziendale: le fiamme domate dai vigili del fuoco

Un principio di incendio è stato segnalato alle 3:40 di oggi, venerdì 13 febbraio, in un capannone di Lonigo, in via Casette 3, località Almisano. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due autobotti e 12 operatori provenienti da Lonigo, Arzignano e Vicenza. Le squadre sono penetrate all’interno dell’azienda, che produce autocisterne, e hanno spento le fiamme sviluppatesi in una zona confinata del capannone. Sul posto anche il funzionario di guardia per valutare eventuali danni strutturali, come anche i carabinieri di Lonigo. Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici.

