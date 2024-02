Frana in collina a Crosara: terra e pietre in strada. Allertati Comune e Protezione Civile

La pioggia intensa caduta nelle ultime 48 ore, e in particolare ieri sulla fascia pedemontana vicentina, sta provocando dei disagi alla circolazione a motore e alle strade. Un esempio tra questi si è registrata nel corso della notte in località Crosara, frazione di Marostica che sorge alle pendice dell’Altopiano dei 7 Comuni.

Una frana di dimensioni relativamente contenute ha riversato alcuni metri cubi di materiale terroso e anche grosse pietre lungo via Foggiati, una strada comunale che si snoda a valle della Sp 71 per raggiungere alcune contrade, l’abitato di Laverda e il noto sito del “Buso delle Anguane”.

Nessun veicolo di passaggio nella via di comunicazione di alta collina è stato coinvolto nello smottamento avvenuto pare tra la serata di ieri e la prima mattinata di sabato. I residenti della zona hanno subito segnalato l’inconveniente al Comune di Marostica e alla sezione locale della Protezione Civile: il tratto di strada interessato, poco lontano dall’abitato di Crosara sarà transennato in attesa dello sgombero del materiale.

In corso il sopralluogo tecnico come da prassi, dopo l’invio di una squadra di dipendenti comunali per verificare lo stato di sicurezza del pendio soprastante alla sede stradale, in attesa di prendere le decisioni più opportune sul problema.