L’… Eco del 2024 in pillole/SETTEMBRE – Gli articoli più letti del mese

Si concludono le vacanze estive per la maggioranza dei vicentini, che si godono gli ultimi scampoli della stagione calda mentre bambini e adolescenti tornano sui banchi di scuola. Un mese di settembre che si apre subito con la missione di ricerca prima e di salvataggio poi di Christian Fabrello, 39enne mountainbikers di Cogollo del Cengio scomparso da casa domenica 1 settembre e ritrovato – ferito dopo una caduta nella boscaglia e – all’indomani, in contra’ Busati ad Arsiero.

Imponente la macchina di soccorso allestita da vigili del fuoco e Protezione Civile nel paese di residente dell’uomo, padre di due figli, che ha trascorso circa 24 ore da solo a causa dei traumi riportati nella caduta, tenendo con il fiato sospeso familiari e concittadini.

Un parziale distacco di roccia e materiale terroso impone la chiusura di un tratto di strada della Sp350 nel Comune montano di Valdastico, in prossimità della cava “Marogna”. Una scelta obbligata a tutela degli utenti della via di comunicazione che porta ai paesi trentini di confine, ordinata da Vi.Abilità. E una notizia che interessa sia i pendolari tra le due province per motivi di lavoro, sia i turisti.

Ancora una volta le operazioni di salvataggio di una persona in difficoltà catalizzano le attenzioni dei lettori di L’Eco Vicentino, ma stavolta nell’ultimo week end di settembre. Missione complicata dalla nebbia ma alla fine riuscita quella portata a termine sul Pasubio, in località Cima Forni Alti, per recuperare un arrampicatore rimasto ferito da un masso staccatosi dalla parete rocciosa.

Travalica dalla cronaca alla notizia curiosa la vicenda che riguarda un anziano padovano di 90 anni di età, con problematiche legate all’età avanzata, scomparso dall’abitazione di residenza e ritrovato a Ponte degli Angeli a Vicenza, nel centro storico. Si era smarrito alla guida della sua auto, procedendo senza una ruota. Un fattore, questo, che non poteva passare inosservato e che ha contribuito al suo ritrovamento e riaffido ai familiari.

Thiene piange un concittadino illustre, protagonista in prima persona del rilancio della dimora dei Conti di Thiene e del Castello simbolo della città. Si spegne dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale Alto Vicentino a 75 anni di età Gaetano di Thiene, padre di quattro figli ed erede di una dinastia che ha segnato la storia del Comune. Nei primi anni ’80 aveva scelto di tornare con la moglie da Roma a Thiene.