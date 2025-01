Fuochi d’artificio, quattro feriti nel vicentino. Gravi due ragazzini per esplosione di un botto a Malo

Due ragazzini sono rimasti gravemente feriti nella notte di San Silvestro a Malo per lo scoppio di un fuoco d’artificio. E’ accaduto intorno alle 23,30, quando due quattordicenni hanno acceso la miccia di un petardo di oltre mezzo chilo, che è scoppiato nelle loro mani: uno dei due ha riportato ferite e ustioni più gravi: a una mano, una gamba e all’occhio sinistro; l’altro è rimasto ferito agli arti inferiori. Il ragazzino più grave è ora ricoverato in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Vicenza (la prognosi è di 30 giorni), mentre l’altro è ricoverato all’ospedale di Verona nel reparto grandi ustioni (la prognosi è di 40 giorni).

Quello di Malo non è stato però l’unico incidente avvenuto a causa dei botti di Capodanno nel Vicentino: nella provincia berica infatti si registrano anche altri due feriti, più lievi, sempre per lo scoppio di botti. Gli altri due incidenti sono avvenuto a Gambellara e a Recoaro Terme. Il primo ha coinvolto, appena dopo mezzanotte, un cittadino dello Sri Lanka, che per festeggiare il nuovo anno ha sparato con una pistola lanciarazzi, ferendosi alla mano destra: è stato soccorso da un’ambulanza del Suem 118 e trasportato all’ospedale di San Bonifacio. Il secondo episodio, a Recoaro, ha coinvolto attorno all’una un giovane, rimasto ferito alle mani per l’esplosione di un petardo: è stato trasferito in ospedale a Peschiera del Garda.

Gli interventi dei pompieri

Notte di lavoro anche per i vigili del fuoco nel Vicentino: oltre all’intervento a Zanè nel pomeriggio di ieri per due alberi andati a fuoco a causa dello sparo di alcuni petardi da parte di ragazzini, sono stati in tutto una trentina gli interventi nella provincia di Vicenza: sono andati a fuoco alcuni cassonetti nel capoluogo.