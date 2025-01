L’… Eco del 2024 in pillole/LUGLIO – Gli articoli più letti del mese

A “sbaragliare” la concorrenza di qualsiasi altra notizia dell’estate è il riemergere del tema Valdastico Nord, dopo lo sblocco che arriva dal Trentino (più precisamente dalla Giunta) e che apre le porte per una nuova – è l’ennesima in oltre 40 anni – trattativa preliminare funzionale al tratto autostradale dell’A31 come link stradale a pedaggio tre le due regioni. Ad esprimersi sull’ipotesi che (ri)prende corpo anche Luca Zaia e Andrea Nardin, presidenti degli enti locali Regione Veneto e Provincia di Vicenza.

Si rimane sull’intreccio di temi legati alla montagna e alle arterie stradali andando a citare l’incidente sul primo tratto strada del Costo che provoca una paralisi del traffico da e verso l’Altopiano di Asiago. Una domenica – quella del 14 luglio – che si rivela d’inferno per tanti automobilisti e turisti di prossimità costretti a trascorrere ore negli abitacoli delle rispettive auto. File per chilometri sul “Costo”.

Il triste addio a una donna e mamma di soli 46 anni suscita partecipazione e cordoglio a Rosà, la cui comunità accompagna nel lutto i congiunti di Sara Corazzina. Madre di due figli, impiegata nell’azienda di famiglia, era conosciuta anche per il suo appassionato impegno e studio scientifico, con particolar riferimento alla meteorologia. Rivestiva infatti la carica di vicepresidente di un’associazione vicentina attiva in questo ambito.

Avvisamento di un orso adulto tra i boschi in quota del massiccio del Grappa, nei pressi di Monte Roncon, con una fototrappola a immortalare il plantigrado selvatico nella notte in territorio bellunese. In allerta la polizia provinciale per le operazioni di vigilanza e, vista la zona, anche i numerosi apicoltori.

La sfilata di bolidi appartenenti ai soci di varie associazioni che portano nel cuore e nelle piazze il marchio del “Cavallino Rampante”, per quanto in giornata infrasettimanale, attira tantissimi curiosi tra i thienesi in centro storico. L’evento itinerante attraversa più paesi della provincia berica, e viene seguito anche sui social dai vicentini, magari tifosi anche delle Ferrari della Formula Uno.