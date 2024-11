L’autunno, il cioccolato, le ultime escursioni: gli eventi del ponte di Ognissanti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel fine settimana “lungo” di Ognissanti, si moltiplicano nel Vicentino le occasioni per escursioni ed eventi a tema autunnale. I principali appuntamenti di questo primo fine settimana di novenbre sono stati passati in rassegna nell’ultima puntata di Festa Italiana a Radio Eco Vicentino.

A Valdagno, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre appuntamento con la tradizionale Festa d’autunno, evento attesissimo in città, che celebra l’autunno con il profumo delle caldarroste, il vino “turbinelo”, le frittelle, la cucina locale, tanta musica dal vivo e divertimento per bambini e ragazzi con le giostre. Immancabile anche lo stand bavarese della Kolping Familie, proveniente dalla città gemellata di Prien Am Chemsee. Giostre e attrazioni viaggianti in Piazza Roma, Piazza del Municipio, Piazza Dante, Via Gaetano Marzotto e Parcheggio Marzottini.

Sempre a Valdagno, domenica 3 novembre, è in programma l’Escursione alla Croce dei Castiglieri, per scoprire la magia delle Piccole Dolomiti Vicentine grazie a Come Vago. Ci si immergerà in un percorso affascinante lungo la Val del Boia, dove simpatici personaggi della cultura cimbra raccontaranno storie e leggende che rendono questo luogo unico. Il percorso ad anello (con un dislivello positivo di 800 metri e una lunghezza di 11 chilometri) porterà a esplorare le creste collinari della Valle dell’Agno, offrendo la possibilità di ammirare la bellezza della Pianura Padana fino ai suggestivi Colli Euganei.

In centro a Bassano del Grappa, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, Art & Ciocc, il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che inonderà di dolcezza Piazza Libertà. Gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno degustare e acquistare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato. Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica Igp. I cioccolatieri presenti in Piazza Libertà provengono infatti da varie regioni e così dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato.

A Fara Vicentino, domenica 3 novembre Transit Farm propone laFesta d’Autunno: un’occasione per condividere con gli appassionati la gioia del vino nuovo e delle annate più recenti. Con visite guidate e passeggiata tra i vigneti

Più a sud, a Sandrigo, sabato 2 novembre va in scenaNebbia e Sassi, un viaggio straordinario tra le pieghe del tempo. Due figure leggendarie, le Anguane e un personaggio misterioso, accoglieranno il pubblico tra citazioni e aforismi, in un luogo che rievoca i miti del passato. A introdurre nello spirito della giornata sarà il suono etereo e leggero del clarinetto. La storica dell’arte Francesca Rizzo condurrà poi tra le sale affrescate di Villa Sesso Schiavo per rievocare la figura di Perseo, grande Eroe della mitologia greca che, con il suo scudo, rappresenta un modo indiretto di affrontare l’orrore e di Medusa che simboleggia una forma mentis di pietra, contraria ad ogni forma di cambiamento e all’evoluzione. Le rappresentazioni delle scene mitologiche saranno alternate dal suono talvolta drammatico, talvolta trionfale del violoncello. L’evento verrà rappresentato in due turni 18.30 e 20.30 con gli attori della Compagnia Teatrale Astichello Aps e il performer Thierry Parmentier.

Salendo in montagna, a Camporovere di Roana, da venerdì 1° a domenica 3 novembre appuntamento con l’evento culinario Non perdere la zucca: la Locanda alla Stella celebra la versatilità della zucca con un evento culinario dedicato. In quest’occasione, il protagonista dei piatti proposti sarà proprio questo straordinario ortaggio nelle sue due varietà: la tradizionale zucca di Roana e la pregiata zucca IGP Mantovana.

Sempre sull’Altopiano di Asiago, a Canove di Roana, sabato 2 novembre è in programma il laboratorio Le Fate Aromatiche. Rivolto ad adulti e ragazzi dai 13 anni in su, insegnerà ad utilizzare la lana cardata per creare adorabili fatine. Ogni partecipante porterà a casa con sé la fata aromatica che realizzerà in lana cardata e contenente piante aromatiche raccolte ed essiccate presso la Biofattoria Bisele da utilizzare come profumatore per ambienti, auto, cassetti.

Ad Asiago, invece, sabato 2 novembre appuntamento con la tradizionale Fiera dei Santi: le strade e le piazze della città brulicheranno di vita, ospitando un’ampia varietà di bancarelle colorate che esporranno prodotti e merce di ogni tipo, dalle prelibatezze locali a manufatti artigianali unici.

A Montecchio Maggiore, invece, sabato 2 e domenica 3 novembre Brunch sbagliato – Le Merende del Castello al Ristorante Castelli di Giulietta e Romeo: tra soffici waffle, golosi pancakes, cioccolate calde, brulé e tante altre delizie, vi aspetta un banchetto pieno di sorprese.

Infine, a Cogollo del Cengio, domenica 3 novembre Foliage sui sentieri della panchina gigante: Trekkin2thewild invita a vivere questo passaggio all’autunno lungo i sentieri del Monte Cengio, con un’escursione alla scoperta delle meraviglie storico-naturalistiche dell’Altopiano di Asiago. L’itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con ragazzi abituati alla camminata, dai 12 anni in su.