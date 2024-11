Non vede l’auto davanti che nell’urto si ribalta: le conducenti finiscono in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’improvvisa botta da dietro, l’auto che sbanda ribaltandosi e tanto comprensibile spavento. Poteva avere conseguenze ben più gravi il sinistro accaduto oggi, venerdì 1 novembre poco dopo le 11 a Lugo di Vicenza dove una 19enne del luogo, alla guida di una Fiat 600 stava percorrendo via Serra con direzione di marcia verso Calvene.

All’altezza del civico 49, per cause ancora in corso di accertamento, è stata violentemente urtata da tergo da una Dacia Duster condotta da una 66enne anche lei residente della zona, che percorreva seguendo l’auto della ragazza con medesima direzione di marcia. A seguito del forte impatto, fortunatamente senza conseguenze gravi per gli occupanti dei due veicoli, la Fiat 600 si è ribaltata sul fianco sinistro mentre la Dacia sbandando verso sinistra, dopo aver sfondato la recinzione in calcestruzzo di un’abitazione privata, ha finito la sua corsa all’interno del giardino della stessa.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare la passeggera dell’auto ribaltatasi sulla fiancata oltre che per mettere in sicurezza i veicoli: due ambulanze e un’automedica del SUEM 118, sono invece prontamente accorse per i soccorsi agli occupanti di entrambi i mezzi, trasportati in codice giallo all’ospedale di Santorso con ferite giudicate di modesta entità, oltre a due pattuglie del consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino presenti per i rilievi tecnici del sinistro stradale e per la regolazione del traffico.