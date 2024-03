Stravicenza, giochi da tavolo, spettacoli e danza nel weekend vicentino

Tanti gli eventi nel vicentino questo fine settimana. Se ne è parlato a Festa Italia, la rubrica settimanale su attività e manifestazioni ascoltabile sulla nostra piattaforma web Radio Eco Vicentino.

A Breganze, sabato 16 marzo il Progetto Giovani propone Bre-Games, una giornata

dedicata ai giochi in scatola, videogiochi e giochi liberi. Un evento gratuito per ragazzi dagli 11 anni in su, consigliata la prenotazione. Il giorno successivo, 17 marzo, poi, in zona è in programma la gara ciclistica “Piccola Liegi delle Bregonze – Casa Enrico” (in ricordo di Enrico Tonello), giunta alla seconda edizione: nata regionale, la gara riservata alle categorie juniores è diventata nazionale. Toccherà Thiene, Zanè, Schio, Santorso, Piovene

Rocchette, Carrè, Sarcedo, Fara Vicentino, Breganze, Chiuppano con arrivo a Zugliano.

Sabato 16, a Zugliano, Nørdur – la leggenda dei due corvi, spettacolo per le famiglie al centro polifunzionale Zagorà, mentre a Salcedo, sempre domenica 17 marzo, va in scena lo Speo de carne mista, iniziativa organizzata dalla Pro Loco. Ad Arsiero venerdì 15 marzo, Mangiaversi, per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia.

A Thiene, sabato 16 marzo L’altro viaggio – la danza nella Divina Commedia, uno spettacolo parte del progetto ‘Leggere per… ballare’, con il patrocinio del Comune. Due gli spettacoli al Teatro Comunale: alle ore 18 e alle 21. A Caltrano, invece, sempre sabato, Gran Galà del formajo nel pignato, prodotto De.Co, mentre domenica 17 a S. Tomio di Malo, tredicesima marcia del Santo.Mio.

A Stoccareddo (Gallio), sabato 16 marzo, laboratorio per bambini e a Vicenza, fino a domenica 17 marzo, Spiritualità è donna: alcune opere del Museo d’Arte Sacra di Monte Berico, tra cui la magnifica ‘Samaritana al pozzo’ dell’artista postimpressionista René Schützenberger (1860-1916), finora mai esposta al pubblico, verranno poste in dialogo con i dipinti, le ceramiche e i libri d’arte di cinque artiste vicentine attive nel presente: Licia Filon, Anna Maria Ronchin, Katia Brugnolo, Marita Dante e Denise Mingardi. Un percorso espositivo a cura di padre Roberto Cocco e Agata Keran.

Sempre a Vicenza, da giovedì 14 marzo esposizione scientifica alle Gallerie di Palazzo Thiene, Un sonno bestia, il sonno nel mondo animale, un viaggio tra scienza e bellezza in quello che è il comportamento più comune, ma al tempo stesso misterioso, dell’intero mondo animale, mentre nel capoluogo domenica si tiene la Stravicenza.

A Rosà, sabato 16 e domenica 17 marzo Con il naso all’insù: la Pro Loco regala la magia della 15° edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni.