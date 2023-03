Viva la soppressa a We Love Italia, in viaggio anche tra Seychelles, Samoa e Spagna!

L’ultima puntata di We Love Italia ha portato Gianni Manuel e Martina Polelli in giro per il mondo, viaggiando e giocando con la lettera “S” tra Seychelles, Samoa e Spagna nel consueto tour serale del lunedì in diretta, ma sempre disponibile in podcast da riascoltare in musica. Guai a non ricordare una protagonista assoluta delle nostre zone, la soppressa, ma anche nomi curiosi in dialetto veneto come lo scopeton.

Ospite telefonico ad esordire nel corso della puntata è Paolo Bordoni, fotografo residente alle Seychelles da ormai 10 anni. Gianni e Martina, grazie a lui, hanno scoperto che vivere nell’arcipelago non è proprio come andarci in vacanza. Viste le perenni 12 ore di luce e 12 ore di buio, infatti, la vita lavorativa inizia alle 5 del mattino e, complice anche il caldo nelle ore di sole, termina abbastanza presto.