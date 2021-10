Voto nei Comuni: affluenza in calo, ad eccezione di Monteviale e Rotzo. Dotto ancora sindaco di Orgiano

Si sono chiuse alle 15 le urne per la votazione dei sindaci e consigli comunali nei 12 enti locali vicentini dove gli elettori (36 mila) erano chiamati a rinnovare i propri organi elettivi. Due i primi dati che emergono: affluenza in calo, rispetto a cinque anni fa, in dieci Comuni su 12.

Ha votato infatti il 55,4% degli elettori, un calo di oltre il 9% rispetto alla tornata precedente, cinque anni fa. Il caso più eclatante sono i quasi 20 punti in meno registrati a Orgiano (46,73% contro il 66,12% del 2016), un dato dovuto probabilmente al fatto che in questo Comune del Basso Vicentino si presentava una sola lista e quindi il risultato a molti elettori può essere sembrato scontato. E qui, proprio in forza del fatto che c’era una sola lista in corsa e che si è superato il 40% dei votanti, c’è già il nuovo sindaco eletto, ossia sindaco uscente Manuel Dotto con la lista Obiettivo Futuro.

Clamoroso il crollo di votanti a Caldogno (e non motivato dalla presenza di un’unica lista) dove i votanti sono scesi da 61,9% a 43,8%: un -18% che significa che il nuovo sindaco sarà comunque frutto di una minoranza.

Complessivamente, nel Vicentino, è andato insomma al voto solo un elettore su due. Affluenza in calo, nel dettaglio, a Brogliano (-8%), Costabissara (-2,6%) Crespadoro (-1%), Gambellara (-9%), Laghi (1,3%), Montegalda (-7%), Nanto (-7%), Zermeghedo (-6%).

In controtendenza Monteviale e Rotzo, dove si è votato di più rispetto a cinque anni fa: a Monteviale (sfida Santucci-Cegalin) ha votato il 69,3% contro il 66,9% di cinque anni fa (+2,4%); a Rotzo questo fine settimana ha votato il 56,8% contro il 51,6% del 2016 (+5,2%).