Pizzerie Da Pino e Pizzalonga Away: la lunga storia della buona pizza di Giuseppe Giordano

Passione, tenacia e tanta voglia di realizzare i propri sogni nel cassetto. La storia del marchio Da Pino è anche la storia del suo fondatore, Giuseppe Giordano, che con il suo viaggio attraverso l’Italia ha saputo mettere insieme e valorizzare il gusto e le eccellenze della sua terra nel prodotto più semplice, buono e amato in tutto il mondo: la pizza.

La costa d’Amalfi è il primo passo, il luogo dove Pino Giordano nasce e dove sviluppa curiosità e grande spirito di iniziativa, fino alla sua partenza verso il nord, ad appena sedici anni, con l’idea ben chiara di realizzare i propri sogni, tra tante speranze e un enorme bagaglio di tradizioni, profumi e sapori della costiera, da portare con sé per iniziare una nuova avventura.

La prima tappa è Varese, dove per la prima volta Giuseppe Giordano inizia a impastare il magico composto di farina, acqua e lievito e dove impara la vera arte della pizza. È proprio lì, presso la pizzeria Santa Lucia (ancora oggi in attività), che impara il mestiere.

Il vero cambio di marcia arriva però arriva nel 1985, quando Pino Giordano apre il primo locale Da Pino in viale della Repubblica a Treviso.

Una svolta nella sua vita, ma anche nel modo di intendere la pizza e la ristorazione: elevare un alimento “povero” come la pizza, servendola in un contesto curato nei minimi dettagli, capace di esaltarne il gusto e il valore storico.

Da Pino diventa così negli anni nel trevigiano una istituzione, tanto da arrivare ad aprire nei centri storici anche delle altre maggiori città del Veneto e portando con sé la stessa filosofia di gusto e leggerezza. Ambienti curati, atmosfera accogliente e familiare: è questo che Pino Giordano ha voluto creare per offrire ogni volta ai clienti dei momenti veramente speciali.

Artigianalità sempre, esperienza e selezione curata delle materie prime per un prodotto gustoso e leggero: sono questi i segreti di Giuseppe Giordano. “Quando nelle cose che facciamo ci mettiamo tutta la nostra passione, finiamo spesso per superare le nostre aspettative. Così, anche nel lavoro, l’importante è non stancarsi mai di ricercare la via che ci consenta di esprimere al meglio le nostre potenzialità e i nostri talenti. Questo per me è vivere con passione” spiega in fondatore adesso che la sua attività, gestita ancora a livello familiare, conta 11 pizzerie-ristoranti Da Pino e 55 take away (a marchio Pizzalonga).