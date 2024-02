Week end di festa e cultura da Asiago a Vicenza, passando per coriandoli e stelle filanti

Carnevale in primis. Ma anche cultura, arte cioccolatiera e letteratura andranno a caratterizzare le proposte e gli eventi del prossimo fine settimana in provincia di Vicenza. Se ne è parlato nella puntata di Festa Italiana, la rubrica di Radio Eco Vicentino che fa il punto sugli eventi nel territorio (e non solo).

Numerose come ogni anno in questo periodo le iniziative carnevalesche. A Malo, sabato 3 e domenica 4 febbraio, appuntamento con la 100° edizione del Carnevale con le sfilate che poi si ripeteranno in più momenti. A Pedemonte,sempre sabato 3, Mascherada Carottara e a Sarcedo, domenica, 43° edizione del Carnevale. E per concludere, a Sandrigo, sabato, sfilata di carri, musica e street food, con banda, majorette e, per i più piccoli, giochi e animazioni.

A Vicenza, il 4 febbraio, torna “Domenica al Museo“: per l’intera giornata, l’ingresso al Museo Naturalistico Archeologico, Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo del Risorgimento e della Resistenza sarà gratuito. Nella stessa giornata, a Montecchio Maggiore, apertura straordinaria della Fondazione Bisazza mentre a Zanè, domani, appuntamento con “Coccole musicali, dal pancione ai 6 anni“. Da oggi a domenica tappa ad Asiago con l’evento “Art & ciocc, il tour dei cioccolatier“, tra degustazioni di cioccolato e dimostrazioni di ristoratori e pasticceri locali. Mentre a Bassano del Grappa, domenica, appuntamento con “Aperi-libro bassanese 2024“, quinta edizione della formula culturale della libreria La Bassanese, che unisce incontro con l’autore e aperitivo al termine della serata.

A Romano d'Ezzelino, dal 1 al 4 febbraio, "Festa della Candelora 2024". L'evento includerà la storica processione della Madonna della Candelora per le vie del paese accompagnata dal corpo bandistico locale. Poi, oltre alle numerose funzioni religiose, anche intrattenimento musicale, spettacoli, mostre, degustazioni, un mercatino storico, l'assalto alla cuccagna, pranzi e cene, bancarelle di dolci e bevande calde.

Concludiamo la rassegna degli eventi del fine settimana facendo tappa fuori provincia, in quel di Bologna. Termina, domenica 4 febbraio, “In arte Milva“, la mostra dedicata a Milva allestita al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica. L’esposizione ripercorre la sua storia, dalla provincia di Ferrara a Milano passando per Parigi, la Germania, la Grecia e il Giappone. In questa occasione viene presentata per la prima volta parte del lascito donato nel 2022 dalla figlia Martina Corgnati alla Biblioteca delle Arti dell’Università di Bologna.

Gabriele Silvestri