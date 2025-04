Rapina violenta al kebab in centro, arrestato uno dei complici prima sfuggiti alla cattura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le indagini relative ai fatti della notte del 3 novembre scorso nel centro di Thiene arrivano a “tre quarti dell’opera”, con il rintracciamento e l’arresto di un giovane di Velo d’Astico ritenuto complice di due 18enne già individuati poche ore dopo la rapina in un locale etnico fast food di kebab. Un grave fatto di cronaca, allora, caratterizzato da un abuso di violenza da parte di un quartetto di ragazzi che si è appropriato di 400 euro dal registratore di cassa dopo aver malmenato il titolare dell’esercizio pubblico.

Ad eseguire l’ordine di custodia cautelare in carcere sono stati i Carabinieri della Compagnia di Thiene, raggiungendo il 24enne cittadino di Stato straniero – la nazionalità e le iniziali del soggetto non sono state diffuse -, su ordine del Gip del Tribunale di Vicenza. Proprio ai militari della stazione di via Lavorane erano state affidate le indagini.

Il giovane residente a Velo d’Astico è ritenuto corresponsabile della rapina aggravata che si era perpetrata nel corso della notte presso il “Tfc Kebab Zone” di via Colleoni. Oltre che il proprietario, in quell’occasione fu aggredito anche un aiutante di cucina, entrambi contusi ma senza conseguenze fisiche gravi come effetto degli atti di violenza. Due ragazzi poco più che 18enni furono arrestati in flagranza dai Carabinieri, trovati a piedi nelle vie limitrofe del centro. “Volarono” calci e pugni quella notte, per arraffare il denaro contante e trovare la fuga all’esterno del locale.

Da allora, nulla era più trapelato sull’episodio. Il 24enne si trova da ieri in cella a Vicenza, zona San Pio X, nella casa circondariale cittadina, in attesa di disposizioni dei giudici. L’arresto, dunque, è arrivato a distanza di quasi 5 mesi e mezzo dall’incursione dei quattro delinquenti, tre dei quali accertati come residenti nell’Altovicentino.

