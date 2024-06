Amministrative, tutti i candidati Sindaco e le liste d’appoggio nei Comuni del bassanese

BASSANO. Quattro le liste a sostegno di Roberto Campagnolo: Pd, Bassano Passione Comune, 5 Stelle e Bassano per Tutti-Europa Verde. Altrettanti i simboli accanto al nome di Nicola Finco: Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana e Finco Sindaco. Tre le invece le liste per la sindaca uscente Elena Pavan: Fratelli d’Italia, Pavan Sindaco e Forza Bassano, due quelle a sostegno di Roberto Marin, Impegno per Bassano e Azione. Corre con la civica E’ il Momento, infine, Gianni Zen.

CARTIGLIANO. Corsa a due a Cartigliano: a sfidare il sindaco uscente Germano Racchella con la civica Passione per Cartigliano, ci prova Gianluigi Pellanda con il progetto Pellanda sindaco per Cartigliano.

CASSOLA. Nell’unico comune dell’area con più di 15mila abitanti e quindi a potenziale rischio ballottaggio, si sfideranno Silvia Pasinato (Forza Italia – Fratelli d’Italia) e Giannantonio Stangherlin (Vivere Cassola – Stangherlin sindaco, Sì a Cassola Stangherlin sindaco – Insieme per Cassola).

COLCERESA. Duello a due anche nel comune nato dalla fusione tra i comuni di Mason Vicentino, Molvena: il sindaco uscente Enrico Costa (Siamo Colceresa Costa sindaco) dovrà vedersela con Sonia Fogliato (Comunità Colceresa Sonia Fogliato Colceresa 2024).

MUSSOLENTE. Nel paese ai confini con la provincia di Treviso, la fsacia è in contesa tra tre candidati dopo Montagner: Massimo Berton (Vivere Insieme Mussolente – Casoni), Ellena Bontorin (Il Nuovo Patto – Uniti per Casoni e Mussolente) e Claudio Mazzocco (Claudio Mazzocco sindaco).

PIANEZZE. Nel paese dei “sentieri delle ciliegie” è in cerca del tris il sindaco uscente Luca Vendramin (Uniti per Pianezze), l’unico in corsa che dovrà quindi sfondare il quorum del 40% di voti validi.

POVE DEL GRAPPA. Stessa sorte per Pove dove il sindaco Francesco Dalmonte (Pove di tutti) cerca il bis in solitaria: anche per lui lo spettro del quorum con la fatidica soglia del 40% di voti validi onde evitare il commissariamento.

POZZOLEONE. Senza rivali anche l’uscente Edoardo Tomasetto (Pozzoleone civica Tomasetto 2024): medesimo problema dei comuni con una sola lista per il 34enne primo cittadino che dovrà “solo” preoccuparsi di convincere i suoi concittadini a recarsi a votare.

SOLAGNA. Accesa la partita invece nel piccolo comune all’imboccatura del canale del Brenta: a sfidare l’uscente Stefano Bertoncello (Lista Civica Bertoncello sindaco- Insieme per la comunità), ci proveranno sia Laura Carraro (Ora ha per Solagna) che Marco Vanzo (Per il bene comune Solagna).

TEZZE SUL BRENTA. Con i suoi oltre 12mila abitanti è uno dei centri più popolosi del bassanese: qui la sfida si consumerà tra l’uscente primo cittadino Luigi Pellanda (Vivere Tezze Luigi Pellanda sindaco) in cerca del bis e Luca Mocellin (Progetto per Tezze Mocellin sindaco).

VALBRENTA. Nato dalla fusione degli ex comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna, nella nuova municipalità è il sindaco uscente Luca Ferazzoli (Valbrenta civica Luca Ferazzoli sindaco) a chiedere fiducia ai suoi concittadini: senza rivali, a parte un quorum fissato al 40% dei voti validi.