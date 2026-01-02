Nicola sbanca la Ruota della Fortuna e vince 200 mila euro: “Mi ha iscritto la morosa”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

200mila euro è il colpaccio finale, ma Nicola Z., vicentino residente a Carrè, torna a casa con un bottino complessivo di 214mila 300 euro. E’ letteralmente travolto dalle emozioni oltre che dalle telefonate il 36enne impiegato alla logistica che, proprio l’ultimo giorno dell’anno, da campione al popolare programma di Canale 5 La Ruota della Fortuna, si è aggiudicato la busta più ambita.

E pensare che, dopo essersi imposto sugli altri concorrenti nelle manche ordinarie, per il vicentino non si era messa proprio benissimo, al punto da sbagliare le prime due risposte prima di indovinare al fotofinish il terzo tabellone. Proprio quello più ricco dove, dopo qualche secondo di suspense, Gerry Scotti ha svelato esserci il premio più alto: “Mai avrei immaginato un epilogo simile – racconta ancora entusiasta Nicola – puntavo solo a non fare brutte figure, magari indovinando almeno una frase. Invece è successo l’inimmaginabile”! E davvero per l’impiegato di Carrè il percorso è stato una scalata fatta di fortuna e una buona dose di intraprendenza, senza dimenticare la bravura perché – è cosa nota – la dea bendata da sola non basta: “Da persona timida e schiva mi limitavo a guardarla in tv – racconta Nicola – invece Amedea, la mia compagna, ha ben pensato di iscrivermi. Sono stato quindi chiamato prima a fare i provini a Verona: solo lì eravamo in più di 50 e considerando che li fanno in tutta Italia, mai avrei pensato scegliessero me, e invece è andata”.

Una passione per i rebus e per i cruciverba trasmessa dal papà con cui da piccolo – ha ammesso anche in diretta – guardava la Ruota condotta dall’indimenticato Mike Bongiorno: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e si sono congratulati in queste ore – ammette Nicola – ma la dedica più grande, oltre a tutta la famiglia in generale, la devo proprio a mio padre che non è stato molto bene”. Senza dimenticare appunto Amedea con cui Nicola convolerà a nozze proprio a settembre di quest’anno. Perché la fortuna conta, ma senza amore che fortuna sarebbe?

