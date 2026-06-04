Giallo sull’anziana trovata morta fuori casa in una pozza di sangue

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La Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo per la morte a Colceresa di Santina Maria Chemello, 92 anni, trovata riversa in una pozza di sangue martedì mattina 2 giugno all’esterno della sua casa sulle colline in località Molvena.

A dare l’allarme al Suem 118 è stato il figlio convivente, intorno all’ora di pranzo, ma i sanitari intervenuti non hanno avuto alternative a dichiararne il decesso. Viste le circostanza della morte, gli operatori del Suem hanno avvertito i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa, coordinata dal capitano Matteo Alessandrelli, che visto l’accaduto ha avvertito la Procura della Repubblica.

Pare che l’anziana soffrisse da tempo di gravi problemi di salute. L’ipotesi più probabile è quindi che si sia trattato di una morte naturale, ma la Procura vuole comunque fugare ogni dubbio su quanto accaduto nell’abitazione in via Monteferro. E’ quindi stato aperto un fascicolo e nei prossimi giorni sul cadavere verrà eseguita l’autopsia. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e per alcune ore il reparto scientifico dell’Arma ha effettuato rilievi sul luogo dell’accaduto. Le indagini sono avvolte nel p’iù stretto riserbo. L’anziana conviveva con il figlio e la compagna di quest’ultimo. Sul corpo non sarebbero state trovate ferite.

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