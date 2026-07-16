Sottomarina, malore dopo l’entrata in acqua: inutili i soccorsi per una 82enne vicentina

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Prima da parte degli operatori balneari; poi anche ad opera dei sanitari sopraggiunti sul posto grazie all’elicottero del Suem 118: la prontezza dei soccorsi, purtroppo, non è bastata a salvare la vita ad una donna vicentina di 82 anni, stroncata da un malore mentre si trovava in vacanza a Sottomarina di Chioggia.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 luglio. Stando alle informazioni disponibili, la turista era da poco entrata in mare, preparandosi alla balneazione con gradualità. È a questo punto, mentre ancora si trovava in acqua bassa, che si è verificato il dramma: la donna si è sentita male, svenendo e annegando. Inutili le manovre praticate dai soccorritori: per l’82enne, alla fine, non si è potuto fare altro che dichiararne il decesso.

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