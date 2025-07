Diabete, la dottoressa Balzano chiamata a coordinare le cure per i 6 mila pazienti dell’Ulss 7

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo incarico nell’Ulss 7 Pedemontana, in un ambito che segna casi in costante aumento e che, per chi ne è affetto, significa fare i conti con pesanti conseguenze e complicanze: il diabete. La dottoressa Sara Balzano, specialista ambulatoriale del Centro Antidiabetico di Bassano del Grappa, ha ricevuto infatti l’incarico di “referente di branca” dell’Ulss 7 Pedemontana per la Diabetologia: a lei faranno riferimento gli specialisti diabetologi territoriali, rispetto ai quali garantirà il coordinamento anche con l’attività ospedaliera svolta dal Centro Anti-Diabete del San Bassiano, struttura della quale, appunto, fa parte.

Con una specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l’Università di Verona, dal 2010 la dottoressa Balzano presta la sua attività come diabetologa presso il distretto bassanese, operando nelle sedi di Bassano del Grappa, Marostica, Asiago e sviluppando nel corso degli anni le proprie competenze in particolare per quanto riguarda la gestione delle complicanze macrovascolari del diabete. Dal 2023 si occupa anche dell’ambulatorio per la diagnosi e gestione delle dislipidemie, che ha sede presso l’ospedale San Bassiano.

Il Centro Anti-Diabete (Cad) ha in carico circa seimila pazienti ed eroga oltre 10.500 prestazioni l’anno, coprendo anche le sedi di Marostica e Asiago. Il tutto con un organico composto da due specialisti ambulatoriali a tempo pieno con cui collaborano due Diabetologi ospedalieri dell’Unità Operativa Complessa (Uoc) di Medicina Generale, sei infermieri, due dietiste e una podologa.

Tra le peculiarità della struttura vi è anche l’utilizzo esteso delle tecnologie digitali, con attività di teleconsulto e la telemedicina e la possibilità presso l’ambulatorio di effettuare una retinografia di screening in tempo reale con uno strumento dotato di intelligenza artificiale. Il tutto per un’attività dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, tale da garantire il rispetto dei tempi di attesa sia per le prime visite sia per i controlli.

Va ricordato infine che, accanto agli ambulatori del Cad, all’ottavo piano del San Bassiano è presente anche la sede dell’Associazione Diabetici di Bassano, che accompagna i pazienti nel loro percorso di salute e supporta il servizio Diabetologia con grande generosità.

Il tutto in stretta collaborazione anche con l’attività della Diabetologia territoriale diretta dalla dottoressa Marina Miola.

“Per la competenza e professionalità, ma anche per la grande umanità che ha dimostrato in questi anni, la dott.ssa Balzano rappresenta un prezioso punto di riferimento per i pazienti diabetici e per i colleghi – commenta il direttore generale Carlo Bramezza -. Le auguro dunque buon lavoro nel suo nuovo incarico, che come noto riguarda una patologia in costante crescita nel corso degli anni”.

