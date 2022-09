E’ grave il navigatore di rally Tiziano Siviero, ferito in un incidente all’Isola d’Elba

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si trova ricoverato in ospedale a Pisa in condizioni di salute definite come serie il rallysta bassanese Tiziano Siviero, storica “spalla” del pilota e conterraneo Miki Biasion, la “metà” di una coppia conosciuta in tutto il pianeta dei motori che ha vinto le corse più prestigiose al mondo sul finire del secolo scorso e nei primi anni Duemila.

Siviero è stato soccorso ieri sera all’Isola d’Elba, dove vive da alcuni anni con la famiglia, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale intorno alle 20: lui era in sella a uno scooter diretto verso la propria abitazione a Lido di Capoliveri finito in collisione contro un’automobile. Bassanese come il compagno di imprese sulle quattro ruote, l’ex pilota è prossimo a compire i 65 anni di età a fine ottobre e ha due figli.

A rendere nota la notizia del grave incidente è il sito della Gazzetta dello Sport nella tarda mattinata di oggi, confermando come lo sportivo dell’automobilismo si trovasse in pericolo di vita al momento dei soccorsi del 118. Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto lungo la strada provinciale che attraversa la nota isola del Mar Tirreno, nel tratto di collegamento tra Portoferraio e Porto Azzurro. Il vicentino di origine, che negli anni ha vissuto tra Montecarlo e l’Elba, e si trovava da solo a bordo del suo motociclo.

Sempre secondo la testata sportiva, Tiziano Siviero dopo un primo trasporto d’urgenza al pronto soccorso di Portoferraio è stato trasferito via cielo in elisoccorso all’ospedale di Pisa, dove sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico a distanza di poche ore dallo schianto. Operazione riuscita da quanto trapela da fonti giornalistiche toscane e l’auspicio è che il 64enne possa intraprendere il prima possibile il percorso di guarigione.

Per ora rimane ricoverato nel reparto di rianimazione, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, in prognosi riservata. Per l’ex navigatore saranno decisive le prossime ore.

La coppia Biasion-Siviero è stata protagonista nel circuito del rally internazionale, vincendo trofei su trofei – tra cui due campionati del mondo negli anni ’80 – a bordo della mitica Lancia Delta Integrale, un simbolo degli sport automobilistici di quegli anni.