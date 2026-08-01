Auto a fuoco in A31: conducente si salva accostando in corsia d’emergenza

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Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A31 Valdastico, in direzione Piovene Rocchette, dove un’autovettura alimentata a benzina è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Secondo quanto ricostruito, il conducente si è accorto della presenza di fumo proveniente dal vano motore mentre era in marcia. Resosi conto della situazione, ha immediatamente accostato il veicolo in corsia d’emergenza e lanciato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, che hanno trovato l’auto già interessata dall’incendio. Per domare le fiamme i pompieri hanno utilizzato schiuma estinguente, riuscendo a spegnere il rogo e a evitare ulteriori conseguenze.

L’incendio ha distrutto il veicolo, ma fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero all’intera vettura. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per circa un’ora, al termine della quale l’intervento è stato concluso. Disagi contenuti alla circolazione durante le operazioni di soccorso, svoltesi lungo la corsia d’emergenza dell’arteria autostradale. Le cause che hanno provocato il principio d’incendio sono in fase di accertamento.

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