Con l’auto sulla gradinata della chiesa: “Mi sono fidata del navigatore”

Un momento di disattenzione e la tecnologia che, a volte, tradisce. Succede a Tonezza del Cimone dove questa settimana, una 60enne è finita con l’auto sulla gradinata della chiesa parrocchiale del paese montano, convinta si trattasse invece di uno scivolo accessibile anche ai veicoli.

Una distrazione che è costata qualche danno ai marmi, ma fortunatamente non alla Renault finita incastrata in attesa di un carrozziere arrivato a supporto. Un fatto che ha suscitato la curiosità di residenti e villeggianti, dato che il mezzo è rimasto “sospeso” per qualche ora. Non una prima assoluta: come ricorda qualcuno infatti, sarebbe accaduto già in altre occasioni e per questo l’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari prevedendo una rapida installazione di fioriere pesanti a protezione della scalinata. Dovesse un navigatore decidere ancora di proporre i gradini in alternativa alla strada provinciale.

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