Il Grappa è rosa: in migliaia sulle strade del Giro. E scatta la Pogačar-mania

E’ andata alla Maglia Rosa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) la ventesima tappa del Giro d’Italia 107, la Alpago-Bassano del Grappa di 184 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Daniel Felipe Martinez (Bora – Hansgrohe).

Nemmeno il maltempo – specie stamattina – ha scoraggiato la presenza di migliaia di appassionati che oltre a Bassano e Romano d’Ezzelino, hanno colorato di rosa le strade del massiccio del Monte Grappa scalato per ben due volte (18.1km all’8.1%): sul podio a premiare anche il governatore Luca Zaia in un Viale delle Fosse gremito all’inverosimile. Tantissimi i fan di ogni età in delirio per lo sloveno in maglia rosa che oltre che per le sue doti sportive sta conquistando tutti con grande simpatia e disponibilità.

“Il piano era questo, la squadra ha fatto un lavoro eccellente. Molano e Oliveira hanno lavorato nella prima parte – ha dichiarato subito dopo l’arrivo un raggiante Tadej Pogačar – Bjerg e Stake Laengen hanno imposto un bel ritmo lungo la prima scalata del Monte Grappa, al resto ci abbiamo pensato sull’ultima salita. Il gap che avevo mi ha permesso di poter affrontare con tranquillità la discesa. Volevo vincere per onorare questa Maglia Rosa che indosso dal secondo giorno. Il calore del pubblico è stato impressionante, voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti. Domani sarà la mia prima volta a Roma, sono sicuro che sarà una giornata piacevole”.

foto copertina da fantacycling