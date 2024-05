Grandinata record: strade imbiancate e allagamenti. Ruspe e pompieri in azione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Continua a colpire il maltempo, tutt’altro che intenzionato a mollare la presa dopo le forti piogge di inizio settimana e le relative, pesantissime conseguenze: l’ultimo episodio in ordine di tempo nella prima mattinata di oggi, sabato 25 maggio, nel basso vicentino in particolare ad Agugliaro dove un’eccezionale grandinata ha imbiancato il paese con una coltre arrivata a superare, in alcuni punti, i 20 centimetri.

Un episodio temporalesco violento ed improvviso, giunto dopo precipitazioni altrettanto intense nella notte: chicchi non di grosse dimensioni, ma che per quantità hanno letteralmente invaso strade e proprietà private poi completamente allagate. Una forte nevicata fuori stagione per impatto visivo: sul posto, oltre alla locale Protezione Civile, le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute da Lonigo e Vicenza per diversi allagamenti di scantinati e garage posti sotto il piano stradale: in alcune vie, richiamate in azione ruspe e mezzi solitamente utilizzati per la neve.

Non pochi anche i residenti che, armati di pale, si sono fatti largo tra l’abbondante strato di grandine per liberare auto e ingressi: sono in molti, specie quelli con qualche capello bianco, a giurare di non aver memoria di un evento simile per violenza ed intensità. E mentre per domani il brutto tempo sembra intenzionato a concedere una tregua, nuove piogge e nuovi temporali sono attesi per la seconda parte di lunedì e soprattutto per la giornata di martedì 28 maggio.

Foto e video Luca Tecchiato