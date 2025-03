Arbitro di calcio e dipendente della Vimar: dolore profondo per l’addio a un 37enne padovano

E’ un lutto che si sta affrontando, in maniera del tutto inaspettata e improvvisa, prima di tutto in provincia di Padova, a Reschigliano di Campodarsego. Ma sono in tanti a piangere nel Vicentino la prematura morte di un 37enne. Il riferimento è diretto ai colleghi di lavoro della Vimar di Marostica e anche ai colleghi di passione sportiva: gli arbitri di calcio del Veneto, tutti accomunati dal profondo dolore che li ha assaliti alla notizia della morte di Alberto Fantin, trovato senza vita martedì nella sua abitazione.

Sulle cause effettive che hanno portato al decesso del giovane uomo vige un comprensibile riserbo, come richiesto dalla famiglia del giovane padovano, originario di Cadoneghe. Nelle testate locali padovane viene citato un generico malore come ipotesi primaria.

Nel corso del fine settimana in apertura, in suo omaggio e in memoria, è stato deciso che in tutte le partite organizzate in ambito Figc si terrà un minuto di raccoglimento prima del calcio d’inizio. Fantin aveva girato il Veneto in particolare nelle palestre e palasport, come direttore di gare di calcio a 5, ma anche negli stadi e campi del calcio di provincia. Nel 2018 la soddisfazione personale di ricevere un premio a certificarne le qualità nel ruolo e l’impegno che regalava in tutte le categorie in cui veniva chiamato a dirigere gli incontri.

Un coinvolgimento a 360 gradi quello del 37enne nelle attività arbitrale, come testimonia la recente promozione a osservatore, una figura di supporto alle giovani leve che prendono in mano il fischietto, che risale al dicembre 2024. Collaborando poi nel dietro le quinte in più ambiti della gestione associativa. “A seguito del tragico evento che ha colpito la Sezione Aia di Padova – si legge oggi nel comunicato ufficiale del Comitato regionale – e tutto il mondo sportivo con la scomparsa di Alberto Fantin, arbitro, osservatore arbitrale e Consigliere della Sezione, il Comitato Regionale Veneto, con nulla osta della Lega Nazionale Dilettanti, ha predisposto un minuto di raccoglimento per le gare di propria competenza che si disputeranno nel fine settimana e che vedono coinvolti i direttori di gara della Sezione Aia di Padova. Gli stessi potranno indossare una fascia al braccio in segno di lutto”.

Di professione impiegato commerciale, Alberto lavorava nella nota azienda marosticense da tempo. Si contano a decine le società sportive, anche vicentine, che si associano al lutto postando messaggi di condivisione e rammarico per la tragica notizia. Nelle prossime ore sarà comunicata la data e il luogo scelto dai parenti per la celebrazione delle esequie e per l’ultimo saluto.

