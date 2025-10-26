Serie A: il Napoli si aggiudica il big match con l’Inter ed è in testa

. Battuta l’Inter 3 a 1 e vetta della classifica conquistata. Reti azzurre di De Bruyne su rigore molto contestato, Mc Tominay e Anguissa. Aveva accorciato le distanze per i nerazzurri Calhanoglu, sempre dal dischetto.

Soddisfatto Conte al termine della partita che dichiara: “C’era da affrontare una squadra fortissima, per me la migliore in assoluto che c’è in Italia. Oggi l’Inter era venuta per ammazzarci sportivamente, venivano da un momento eccezionale e noi da due sconfitte. Noi non avevamo voglia di farci ammazzare e anche in mezzo alle difficoltà abbiamo tirato fuori una buona prestazione”. Chivu invece, stuzzicato sul rigore dubbio concesso al Napoli a cui sono seguite le lamentele del presidente Marotta ha detto: “La società ha il diritto di fare quello che pensa che sia giusto da fare, io da allenatore per coerenza non verrò mai a lamentarmi qua perché ho una dignità e un approccio diverso da quello a cui molti sono abituati”.

Nelle altre partite del sabato, Brescianini ha evitato la sconfitta dell’Atalanta a Cremona, dove ha segnato il suo primo gol italiano Jamie Vardy. 1 a 1 il risultato finale. L’Udinese intano raggiunge a 12 punti la Juventus in classifica dopo aver vinto contro il Lecce, nonostante un tentativo di rimonta salentino negli ultimi minuti. La squadra di Runjaic vince 3 a 2. Si ferma ancora in trasferta il Como che impatta contro il Parma 0 a 0.