Pedone travolto in strada Marosticana: è grave. Disagi al traffico

E’ in gravi condizioni il pedone, di nazionalità cinese, investito intorno alle 16,30 di oggi (3 gennaio) a Marostica lungo la strada provinciale 248 Schiavonesca-Marosticana.

L’uomo, di 69 anni, stava camminando in viale Vicenza quando è stato travolto da un’auto in transito. Ad avvertire i soccorsi è stato lo stesso automobilista: sul posto, insieme a un’ambulanza, è stato inviato l’elisoccorso e la strada è stata chiusa al traffico. Il ferito, in gravi condizioni, è stato centralizzato all’ospedale San Bortolo in elicottero in codice rosso.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.