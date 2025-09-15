Problema ai freni, a fuoco un semirimorchio in Strada Pasubio: ripercussioni sul traffico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di paura all’alba a Costabissara per le fiamme che hanno iniziato a divorare il semirimorchio di un mezzo pesante in transito lungo Strada Pasubio. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il principio d’incendio si è verificato attorno alle 6.30 di questa mattina, lunedi 15 settembre: ilo fuoco, probabilmente generato dal malfunzionamento dell’impianto frenante del mezzo, hanno coinvolto parte del carico costringendo l’autista ad accostare e chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza con sette operatori e due automezzi: hanno avuto ragione della fiamme ed assistito al trasbordo del materiale su un nuovo rimorchio in circa quattro ore. Pesanti le ripercussioni sul traffico dell’importante arteria, dato l’approssimarsi dell’ora di punta.

